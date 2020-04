My Hero Academia e Naruto s'incontrano in una spettacolare fan-art

Come probabilmente saprete, recentemente la quarta stagione di My Hero Academia è giunta alla sua conclusione e il pubblico è adesso in attesa del sopraggiungere della quinta, già ora largamente discussa tra i fan che hanno velocemente popolato i social, segno della fama che l'opera ha saputo riscuotere nel corso di questi anni.

Quando si parla di produzioni tanto famose, capaci d'attirare attorno a sé milioni di lettori e spettatori da ogni angolo del mondo, è facile entrare in contatto con lavori fan made a tema d'incredibile qualità, tra fan-art e cosplay capaci di conquistare l'attenzione di un pubblico che si trova alla costante ricerca di nuove opere e produzioni a tema.

Questa volta, però, ad aver conquistato la luce dei riflettori è stato l'utente @slavontherocks, il quale ha deciso d'immaginare come apparirebbe Katsuki Bakugo - uno dei personaggi principali visti in My Hero Academia - mescolato nell'universo di Naruto, altra serie d'indiscusso successo che tutt'oggi continua a far parlare di sé. Il risultato - che voi potete visionare a fondo news - è semplicemente spettacolare, capace di riprendere in pieno il temperamento "esplosivo" di Bakugo mescolandolo però al contempo con l'atteggiamento di un ninja esperto e pronto allo scontro, un lavoro d'indiscussa qualità che ha saputo guadagnarsi innumerevoli elogi sul web.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che su Everyeye potete leggere la nostra recensione di My Hero Academia Stagione 4.