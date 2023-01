My Hero Academia: la nascita di Tomura Shigaraki è una colpa di All Might?

Della società degli eroi non resta quasi più nulla, con i Villain che infine sono riusciti a piegare non solo gli Heroes, ma anche la fiducia dei cittadini. Mentre imperversa la battaglia dell'Atto Finale di My Hero Academia, ci si chiede se questa situazione non sia tutta colpa di All Might e della sua negligenza.

Nel corso della sua carriera All Might è riuscito a fermare All For One imponendosi come un Simbolo della Pace e instaurando una nuova epoca in cui i villain non erano più una seria minaccia. Tuttavia, c'è una grossa macchia sul curriculum dell'ex Numero Uno.

Toshinori Yagi ha ereditato One For All dalla sua maestra Nana Shimura, con cui condivideva un rapporto che andava oltre il rispetto. Proprio questa grande riverenza nei confronti della settima utilizzatrice gli ha impedito di salvare colui che adesso è la più oscura minaccia che la società degli eroi abbia mai fronteggiato.

Nana Shimura è la nonna di Tenko Shimura, quel bambino spaventato e in cerca di aiuto che ancora vive nell'animo di Shigaraki. Dopo aver abbandonato la sua famiglia, Nana chiese ad All Might di non cercare mai i suoi cari, che dovevano restare lontani dai problemi che circondano One For All e All For One.

Tuttavia, come sappiamo, l'allontanamento di Nana ha distrutto la famiglia Shimura. Quando il Decadimento si manifestò in Tenko Shimura, che sognava di diventare un grande eroe come sua nonna, la stirpe della settima utilizzatrice cadde in rovina.

In seguito alla morte della sua famiglia, il piccolo Tenko rimase solo e abbandonato da tutti. A salvarlo non fu All Might, come tutti si sarebbero aspettati, ma All For One, che monitorava la situazione a vista d'occhio. Secondo alcune teorie di My Hero Academia fu infatti proprio lui a trasmettere il Decadimento a Tenko.

Nel corso della sua vita, All Might è stato troppo concentrato sul proteggere l'eredità di One For All e nella ricerca di un successore. Conoscendo la storia di Nana e la malvagità intrinseca in All For One, l'ex Numero Uno avrebbe potuto immaginare tutto quello che sarebbe potuto accadere se il villain avesse dovuto mettere le mani sulla famiglia della sua maestra. Quel che sta accadendo ora alla società degli eroi è dunque una colpa parzialmente imputabile proprio ad All Might, il più grande degli eroi. Sarà adesso compito di Deku quello di salvare Shigaraki.