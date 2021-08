My Hero Academia, una nazione al collasso: perché non arrivano Heroes da tutto il mondo?

In Giappone, in quel di My Hero Academia, la situazione è disperata. La società e al collasso, il fronte degli eroi stenta a resistere a un'organizzazione criminale più forte che mai dopo i recenti trambusti. La domanda sorge dunque spontanea: per quale motivo non accorrono in aiuto gli eroi da tutto il mondo?

Mentre Deku sta combattendo la sua battaglia più dura finora, nel frattempo All For One prepara i suoi piani in attesa di mettere le mani sul quirk di Midoriya. Dopo essere fuggito dalla prigione e aver liberato i peggiori criminali da tutte le carceri del Giappone, il governo ha iniziato tutta una serie di procedure per richiedere dei rinforzi e compensare la perdita di numerosi eroi deceduti durante la precedente battaglia o ritiratosi dal servizio.

Tuttavia, tale azione è stata fortemente rallentata proprio dal collasso della società con la Commissione della Sicurezza chiusa e impossibilitata a completare tutte le pratiche burocratiche per l'arrivo di eroi stranieri. Ad ogni modo, negli ultimi capitoli finalmente la situazione pare essersi sbloccata grazie ad Endeavor che ha svelato come a breve dovrebbero arrivare i rinforzi da tutto il mondo.

Avremo modo dunque di ammirare da vicino tutti gli eroi più forti in circolazione, non ci resta dunque che attendere la resa dei conti per una nuova battaglia tra Heroes e Villain che si preannuncia eclatante. E voi, invece, cosa vi aspettate dagli eroi stranieri? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.