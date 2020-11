My Hero Academia: c'è bisogno di uno spin-off su Toga, ecco perché

Himiko Toga è stata fin dalla sua prima apparizione uno dei personaggi più interessanti di My Hero Academia però ci sono ancora molte cose che non conosciamo di questo personaggio. Vediamo quindi perché sarebbe necessario avere una serie spin-off, od un completo approfondimento nel manga, che la veda come protagonista.

Alla sua prima apparizione nella serie di Kohei Horikoshi, Toga si mostra interessata agli ideali di Stein al punto prendere parte all'Unione dei Villain di Shigaraki. Purtroppo però non ci sono ancora note le profonde motivazioni che l'hanno spinta a prendere queste decisioni.

La serie ha puntato spesso i riflettori sulla ragazza facendo anche emergere alcuni lati del suo pensiero e dei sentimenti riguardanti la battaglia tra eroi e villain. Particolare attenzione a parte del suo passato viene fatta durante l'arco narrativo della Meta Liberation Army nel quale Curious, la villain della saga, si interessa alle motivazioni che hanno spinto Toga ad essere ciò che è diventata.

La donna, venuta a conoscenza che la ragazza scappò di casa al termine della scuola media, spinge quest'ultima a rivelare che il motivo della fuga risiede nel fatto che un giorno finì per attaccare con un coltello un ragazzo, successivamente succhiandone il sangue.

Recentemente, inoltre, Toga ha rivela ad Ochaco il motivo dietro al bisogno di succhiare il sangue delle persone che ama mostrandoci un flashback.

Un altro particolare evento ha come protagonista la ragazza nell'ultimo capitolo di My Hero Academia, però questi sono solo piccoli frammenti di un personaggio che andrebbe esplorato più a fondo.

Cosa ne pensate di Himiko Toga? Anche voi vorreste saperne di più su questo villain? Nel frattempo lascio un articolo sul perché servirebbe uno spin-off dedicato anche a Shigaraki.