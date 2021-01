My Hero Academia: Nejire Hado è splendida in questa fanart in computer grafica

La serie creata da Kohei Horikoshi sta per entrare nel suo anno più importante. Il 2021 di My Hero Academia, infatti, sarà segnato dall'arrivo della quinta stagione animata, dal terzo lungometraggio e da una nuova saga del manga. Ma non solo, grazie a un fan è appena arrivato un adattamento in computer grafica.

L'utente Instagram Hannu Koskinen, capo artista per Rovio Entertainment, software house legata al videogioco mobile Angry Birds, ha immaginato come sarebbero apparsi i protagonisti di My Hero Academia in un progetto animato in computer grafica 3D.

In particolare, Koskinen si è soffermato sulla bellissima Nejire Hado. L'aspirante eroina, che frequenta il terzo anno del Liceo Yuei, è una delle future promesse della società dei Pro Heroes, non solo per il suo carattere allegro in grado di rassicurare i cittadini, ma anche, e soprattutto, per il suo incredibile Quirk. Il Wave Motion le consente di convertire la propria vitalità in energia pura che può rilasciare sotto forma di potentissime onde d'urto.

L'ultimo lavoro dell'artista di Rovio si concentra anche sulle figure di Tomura Shigaraki e Dabi, due dei più forti villain che hanno sconvolto i lettori del manga durante l'ultimo arco narrativo. Sebbene un progetto 3DCG non sia mai stato nemmeno accennato, i protagonisti dell'opera di Horikoshi sembrano adattarsi perfettamente a queste vesti, degne di un film della Pixar. E voi che ne pensate, vi piacerebbe vedere una serie o una pellicola creata con questo stile? Ecco il costume da eroe professionista di Hagakure di My Hero Academia. Ichigo e All Might si sfidano in questo ipotetico crossover tra Bleach e My Hero Academia.