My Hero Academia: nel capitolo 212 viene svelata la tattica di Ochaco!

Nello scorso capitolo di My Hero Academia ci eravamo lasciati con un One for All andato in berserk, mettendo in crisi Deku che non è più riuscito a controllare il suo potere. Dopo diversi attacchi del quirk a tutti i partecipanti allo scontro tra le classi, Midoriya viene sollevato in aria dal suo stesso potere, ma Ochaco interviene per salvarlo.

Nel capitolo 212 di My Hero Academia vediamo svelato cosa aveva in mente Ochaco quando è saltata in aria aggrappandosi a Deku. Naturalmente le intenzioni della ragazza coinvolgevano Shinso e il suo quirk, capace di manipolare gli altri. Uraraka dice chiaramente al ragazzo di usare il suo potere su Deku, in modo tale da manipolarlo e fargli bloccare il One for All, e i due aspiranti eroi partecipano attivamente.

Il potere del quirk di Midoriya viene bloccato dal lavaggio del cervello di Shinso, fermando così la scia di distruzione in corso. Il protagonista, però, sembra cadere in un sogno che gli para difronte uno dei vecchi possessori del One for All, ovvero l'uomo con gli occhiali in testa e la barbetta. Il capitolo di My Hero Academia sarà nuovamente più breve del solito, con solo 13 pagine e sarà disponibile ufficialmente nelle fumetterie nipponiche dal 7 gennaio.