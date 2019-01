My Hero Academia: nell'ultimo capitolo le origini di Ochaco Uraraka

L'ultimo arco narrativo di My Hero Academia ha mostrato uno scontro tra la classe A e la classe B che è stato utile ad approfondire tanti personaggi e mostrarne di nuovi. Nell'ultimo capitolo, però, l'attenzione è stata rivolta per la maggior parte a Uraraka, che da un po' di tempo non aveva del tempo dedicato dall'autore.

Il capitolo 212 di My Hero Academia si apre proprio con la protagonista femminile, Uraraka, che salta grazie al suo quirk Zero Gravity per salvare Deku dalla furia devastatrice incontrollata del One for All. Il capitolo ne approfitta anche per mostrare un flashback di Ochaco e approfondire ciò che già sapevamo di lei.

Quando Uraraka ha, per la prima volta, dichiarato perché voleva diventare un'eroina, disse che era tutto causato dal fatto che voleva assicurare una vecchiaia felice e tranquilla ai suoi genitori grazie ai soldi guadagnati durante la sua carriera da hero. Nel flashback, però, viene mostrato come fin da piccola Ochaco abbia visto i suoi genitori sempre di corsa e in affanno per potersi guadagnare da vivere. Però, proprio durante le azioni di un hero, la bambina mostrò che anche le espressioni dei suoi genitori cambiavano, diventando più gioiose e felici.

Uraraka ama vedere le persone felici, quindi ha pensato di diventare naturalmente un hero e aiutare coloro che erano in pericolo. Ma guardare Midoriya combattere durante il primo anno di scuola alla U.A. ha fatto mettere in dubbio l'idea che la ragazza aveva del ruolo di eroe, questo perché secondo lei non ce la stava mettendo tutta. Proprio grazie all'ultimo scontro, decide così di diventare un'eroina che sia da supporto agli altri eroi che hanno bisogno d'aiuto. My Hero Academia continuerà col capitolo 213 approfondendo probabilmente il One for All, lì da dove si è concluso il capitolo precedente.