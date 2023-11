My Hero Academia, il primo nemico di All For One: non è una delle vestigia di One For All!

L'ultimo capitolo di My Hero Academia si è focalizzato su All for One, il potente nemico di All Might e di tutti gli eroi. Anche se conosciamo questo personaggio dagli albori della serie, non avevamo ancora avuto modo di approfondire la sua storia. Attenzione, di seguito troverete numerosi spoiler sull'ultimo arco narrativo di MHA.

Per tantissimi anni, My Hero Academia ci ha fatto credere che il misterioso "bambino luminescente" fosse il primo possessore di un quirk, poiché è quello che la società ha creduto e continua a credere anche nel presente della storia. In realtà, nel capitolo 407 del manga abbiamo scoperto che All for One è stato il primo vero utilizzatore di un quirk, nato un anno prima del famoso neonato.

Secondo All for One, il bambino luminescente è riuscito ad attirare l'attenzione del mondo in quanto nato con una luce unica. Per questo motivo, una volta che entrambi sono cresciuti e il neonato luminoso è diventato un eroe con milioni di seguaci, il villain l'ha ucciso per rubare il suo quirk:

"A quanto pare, il famoso bambino luminescente ha raggiunto dieci milioni di sostenitori. Strano, vero? Voglio dire, perché proprio lui? Solo perché era ufficialmente il primo? Due settimane fa, solo in India, cinquanta bambini sono stati nati con un'unicità. Com'è riuscito a radunare così tante persone? Non è bizzarro? Così ho ucciso quel leader e ho rubato ciò che gli apparteneva."