My Hero Academia: niente capitolo 203 questa settimana, il manga è in pausa

Molti fan attendono trepidanti il capitolo 203 di My Hero Academia, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi legati al passato di Todoroki. Purtroppo ci sarà da attendere un po' più del previsto, dal momento che Kohei Horikoshi ha deciso di prendersi una piccola pausa.

Le prossime pagine del manga di My Hero Academia, infatti, torneranno soltanto alla fine della prossima settimana, dal momento che l'uscita è prevista sul numero di Weekly Shonen Jump fissato per lunedì 29 ottobre.



Il sensei Horikoshi non ha fornito una motivazione sulla pausa di una settimana che ha scelto di dare al suo manga, ma è probabile che l'autore abbia semplicemente deciso di tirare il fiato e prendersi una piccola vacanza dai ritmi serrati che implica la produzione e serializzazione settimanale dell'opera.



Sono tanti gli sviluppi attesi nel capitolo 203, dal momento che nelle più recenti pagine del manga abbiamo assistito a diversi risvolti interessanti. All Might ha ammonito Deku sul legame tra il potere di Shinso e le visioni che il giovane sta avendo sul One for All, mentre Todoroki ha rivangato una scena del suo passato, che anticipa l'esistenza di un misterioso fratello e di un potere segreto.



Ricordiamo che il manga di Horikoshi è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics, che ha recentemente distribuito il volume 16.