My Hero Academia: Nighteye sfoggia i suoi poteri nell'ultima puntata dell'anime

L'anime di My Hero Academia continua ad entusiasmare gli appassionati, grazie all'arco narrativo in corso che mette i nostri eroi contro la potente Yakuza di Kai Chisaki. Tra gli eroi che più si sono distinti nello scorso episodio troviamo Nighteye.

Grazie al suo potente quirk chiamato Foresight, Nighteye riesce a vedere il futuro, conoscendo con una certa precisione gli eventi che stanno per accadere ad una persona toccandola. Nell'ultimo episodio vediamo l'eroe utilizzare il suo potere in uno scontro, prevenendo l'attacco di un avversario e mettendo in crisi Twice dell'Unione dei Villain, costringendolo alla fuga. Nighteye non si serve solo del suo potere per combattere, ma in battaglia utilizza anche dei pesanti timbri che lancia con precisione ed una grande maestria. Lo scontro tra le due fazioni (con i terzi incomodi di Himiko Toga e Twice) sta per raggiungere il suo apice e non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserveranno i prossimi episodi di My Hero Academia.

Nel frattempo sono state svelate anticipazioni sui prossimi episodi di My Hero Academia che farà iniziare un nuovo arco narrativo dal prossimo anno. Annata che tra il film Heroes Rising e i capitoli del manga, potrebbe essere memorabile per tutti i fan dell'opera del sensei Horikoshi, recentemente anche apprezzato dall'autore di One Piece per il suo operato.