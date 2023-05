My Hero Academia: il No. 1 Hero morirà? Ecco perché sarebbe una pessima scelta

Dopo aver inseguito per tutta la vita All Might, Endeavor è finalmente riuscito a coronare il suo sogno diventando il Number One Heroes di My Hero Academia. Sebbene questo titolo sia arrivato solo con il ritiro del Simbolo della Pace, Enji Todoroki ha finalmente trovato la pace interiore. Tuttavia, il suo passato ancora lo brama.

L'evoluzione di Endeavor è stata una delle trame più intriganti e complesse della serie. Ossessionato dal voler superare All Might, ha creduto che l'unico modo per farlo fosse affidarsi ai suoi figli. Ciò, tuttavia, è costata la vita di suo figlio Toya, l'infanzia di Shoto e il declino dell'intera famiglia. Una volta ottenuto il titolo di No.1, Enji Todoroki ha cercato di rimediare ai suoi errori come padre di famiglia. Il fantasma di Toya è però tornato a bussare alla porta.

La tragica storia della famiglia Todoroki sta per giungere alla sua conclusione. Pare che non ci sia alcun modo per salvare Dabi, ormai definitivamente preda della follia più totale e pronto ad ardere talmente forte da sprigionare una esplosione di proporzioni colossali. Per fermare suo figlio, Endeavor è disposto a morire con lui portandolo in alto nel cielo. Ma la morte di Endeavor sarebbe una scelta giusta?

Uccidere Endeavor sarebbe una mossa poco intelligente e piuttosto deludente da parte di Kohei Horikoshi. La morte di Endeavor per mano di Dabi sarebbe un'opportunità sprecata e negherebbe al personaggio la possibilità di affrontare le conseguenze delle sue azioni. Piuttosto che la morte, Endeavor dovrebbe pagare per i crimini commessi in passato continuando a vivere al fianco dei figli. Inoltre, se davvero dovesse morire, Dabi non potrebbe mai trovare pace per il trauma atroce che ha subito. Il risveglio di un Quirk in My Hero Academia 387 concede però speranza a Endeavor. Vi salutiamo lasciandovi agli spoiler di My Hero Academia 388, capitolo in arrivo dopo una settimana di pausa.