My Hero Academia non finirà col War Arc? L'autore ha già programmato i prossimi sviluppi

Il manga di My Hero Academia, attualmente impegnato nelle epiche lotte finali tra eroi e villain, lascia presagire che altri eventi avranno luogo dopo la conclusione del conflitto. Arrivati al climax del War Arc, i fan hanno cominciato ad interrogarsi sull'epilogo della serie.

Mentre My Hero Academia si avvicina all'attesissimo finale, gli appassionati della serie si stanno chiedendo se il War Arc abbia ancora in serbo qualche colpo di scena inaspettato. Durante la presentazione di My Hero Academia alla convention di Jump Festa 2024, il creatore Kohei Horikoshi ha condiviso con i fan un'indiscrezione intrigante: "La battaglia a cui sto lavorando sta raggiungendo il suo apice. Tuttavia, ci sono ancora molte scene che voglio disegnare dopo questo combattimento."

Questa rivelazione lascia ipotizzare che la guerra non rappresenti l'epilogo definitivo di My Hero Academia, bensì un preludio a ulteriori sviluppi. L'autore ha promesso di accompagnare i fan fino alla fine del viaggio di Izuku Midoriya e dei suoi compagni, lasciando intendere che My Hero Academia non si concluderà con il War Arc.

Sebbene non sia chiaro quali scene Horikoshi intenda aggiungere, l'idea di un prolungamento suscita grande entusiasmo tra i fan. Molti sperano in un salto temporale che mostri i compagni di classe di Deku una volta diventati hero professionisti. Altri invece si stanno chiedendo se verrà mai raccontato il secondo anno della classe 1-A.

E voi? Cosa ne pensate delle parole di Horikoshi?