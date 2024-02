My Hero Academia, non è stato All For One il responsabile di quella morte atroce?

Mentre la battaglia finale di My Hero Academia infuria, i fan si interrogano su uno dei misteri più oscuri della serie: la morte del fratello minore di All For One. Una nuova teoria sta infatti spopolando sul web, facendo nascere ipotesi e discussioni tra gli appassionati dell'opera di Horikoshi.

Il capitolo 407 di My Hero Academia aveva fornito nuovi dettagli sulla tormentata esistenza del primo utente di One For All. Nato apparentemente Senza Quirk, in realtà il ragazzo era nato con un potere che aveva la particolarità di poter essere trasferito in un'altra persona. Quando questo Quirk entrò in contatto col Quirk regalatogli da All For One, un potere che consentiva al ragazzo di accumulare energia nel proprio corpo per poi rilasciarla, il Quirk naturale del fratello minore e quello regalato si fusero insieme, generando il One For All.

Anche se era piccolo e mingherlino, il ragazzo aveva un forte senso della giustizia e decise di opporsi con tutto sé stesso alla malvagità del fratello maggiore. Purtroppo, il One For All era ancora troppo debole e All For One sconfisse il fratello minore. Il giovane, braccato dal fratello, tentò la fuga e in un ultimo disperato atto, trasmise il suo Quirk a una persona sconosciuta, per poi soccombere.

La causa della sua morte è divenuta oggetto di dibattito. La maggior parte dei lettori ha sempre sostenuto che il ragazzo fosse stato ucciso dal fratello, tuttavia è stata diffusa dai fan una teoria alternativa che suggerisce un'ipotesi più controversa: il giovane sarebbe morto in seguito all'attivazione del One For All. Secondo questa teoria, l'esplosione degli arti del primo utente sarebbe stata causata dall'enorme potere del Quirk, simile a quanto accaduto a Izuku Midoriya all'inizio del suo percorso.

Tuttavia, questa teoria presenta alcune incongruenze. Innanzitutto, Midoriya si allenava per sopportare il peso di One For All, frutto dell'accumulo di poteri di generazioni di eroi. Il primo utente, invece, possedeva solamente un quirk, un'unicità, all'epoca, ancora molto debole prima di essere rafforzato da tutte le vestigia del One For All in My Hero Academia.

Alla luce di queste considerazioni, la teoria dell'attivazione del One For All appare poco plausibile. È più probabile che la morte del fratello minore del villain sia stata causata proprio da All For One in un tragico atto di crudeltà verso il familiare indifeso, dando il via a una scia di violenza che sarebbe proseguita nel corso degli anni a venire.