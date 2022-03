My Hero Academia: non resta altra soluzione che uccidere quel Villain? Parliamone

La contrapposizione tra One For All e All For One sta per trovare una conclusione. Con lo scontro tra Heroes e Villain che si accende, il destino dell'umanità è nelle mani di Midoriya e Shigaraki. Deku, però, non è intenzionato a uccidere il rivale, ma bensì a salvarlo. Ciò, è ancora possibile?

Quando incontrò le vestigia di One For All, Midoriya rivelò l'intenzione di voler salvare a qualsiasi costo Shigaraki, poiché egli altri non è che un bambino spaventato corrotto dalla malvagità di All For One. Tuttavia, la situazione è cambiata, e attualmente Tomura non è più nemmeno un qualcosa di umano. Deku, vorrà ancora salvarlo?

Attualmente, in My Hero Academia 346 Shigaraki è vittima di un'articolata strategia volta a limitare il suo mostruoso potenziale. In seguito agli esperimenti a cui è stato sottoposto da All For One e dal Dottor Garaki, infatti, Tomura è diventato il pericolo numero uno.

In My Hero Academia 346 è vittima di alcune crisi d'identità, esattamente come nella battaglia con Star and Stripe. Shigaraki non è più in lui, è diventato un mostro che del ragazzo che era un tempo non ha più nulla.

Ancora all'alba dello scontro, pare che un'eroina sia già caduta sotto i suoi colpi. Questa, si aggiunge alle sue "vittime" precedenti, tra cui Gran Torino ed Eraserhead. Quando si troveranno l'uno di fronte all'altro, Deku riuscirà ancora a perdonarlo e a salvarlo dal male come promise? A volte, anche la morte può essere una forma di salvezza.