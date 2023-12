My Hero Academia, non ci sarà mai una Stagione 8 dell'anime?

A pochi giorni dal Jump Festa 2024, è stato confermato ufficialmente che My Hero Academia uscirà nel corso del prossimo anno. Ma poi quale futuro ci sarà per la serie, vedremo mai My Hero Academia 8? L'ipotesi di non vedere mai delle ulteriori stagioni animate è concreta, ma analizziamo al situazione sullo stato dell'adattamento.

Mentre il manga naviga verso il finale della storia, un trailer di My Hero Academia mostra il quarto film della serie. A oggi i lungometraggi creati da Studio BONES sono del tutto originali, anche se ben integrati con la narrazione principale, ma vedremo mai delle pellicole che adattino il materiale canonico? Per dedurre il futuro della serie, bisogna analizzare l'opera dati alla mano.

My Hero Academia è stato adattato fino al capitolo 328 sui 408 a oggi pubblicati. Più di preciso, la sesta stagione, l'ultima attualmente trasmessa, ha coperto 70 capitoli in un totale di 25 episodi. La Stagione 7 di My Hero Academia potrebbe seguire lo stesso percorso, considerando che c'è abbastanza materiale da cui Studio BONES può attingere. Ma poi?

A quel punto l'anime di My Hero Academia sarebbe arrivato ad adattare il capitolo 400 circa. Il manga di Kohei Horikoshi difficilmente potrà proseguire ancora per molto, visto anche che la battaglia finale è in corso di svolgimento, per cui forse My Hero Academia 7 potrebbe essere l'ultima stagione animata. Le ipotesi a quel punto sarebbero due. La squadra di produzione potrebbe decidere di dare vita a un'ottava stagione di My Hero Academia piuttosto corta, oppure seguire una strada sicura che altre opere come Attack on Titan e Haikyuu!! hanno deciso di seguire. Parliamo della possibilità di adattare il finale dell'opera attraverso degli episodi speciali dalla durata simile a quella di un lungometraggio.