My Hero Academia: un noto Hero sta per ritirarsi dalle scene?

L'ultimo brutale arco narrativo di My Hero Academia non si sta facendo alcuno scrupolo nel mettere in difficoltà gli eroi, alle prese con una guerra contro il Fronte di Liberazione del Paranormale che sta mietendo vittime da una parte all'altra. Quale destino aspetta gli Hero al termine della battaglia?

Gli spoiler del capitolo 282 hanno lasciato i fan di stucco, soprattutto dopo i leak inerenti al personaggio di Aizawa. Quest'ultimo, infatti, è il bersaglio di Shigaraki a causa del proprio quirk che sta limitando al massimo il potenziale bellico dell'erede di All For One. Per mettere fuori gioco il suo avversario, Tomura ha tentato di colpirlo attraverso lo stesso proiettile in grado di annichilire i quirk, seppur non abbia fatto i conti con l'esperienza di Eraser Head.

Il professore della U.A., con coraggio e determinazione, spinto da un flashback del tempo passato con Eri, non ha avuto alcuna remora nel troncarsi la gamba sinistra di netto per impedire l'afflusso del proiettile. Inevitabilmente, tale situazione ha compromesso la sua mobilità in quanto eroe che potrebbe dunque preannunciare il suo imminente ritiro dalle fila degli Heroes. Ad ogni modo, non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire quale sarà la sorte di Aizawa e degli studenti della U.A. contro il micidiale Shigaraki.

E voi, invece, cosa vi aspettate dai prossimi numeri? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.