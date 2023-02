My Hero Academia, numeri da capogiro: ecco quante copie circolano in tutto il mondo

Pochissimi titoli possono vantare del successo e della popolarità di My Hero Academia, un vero e proprio fenomeno che ha conquistato il pubblico grazie alla geniale rivisitazione della cultura supereroistica americana in salsa giapponese. Ma quante copie del manga ci sono attualmente in circolazione?

L'uscita del volume 37 di My Hero Academia sta ricevendo un'incredibile accoglienza tanto che il tankobon ha conquistato persino il quartiere popolare di Shibuya. Anche la nuova uscita è destinata a richiamare un gran numero di appassionati nelle librerie e nelle fumetterie per innalzare ulteriormente le vendite del capolavoro di Kohei Horikoshi.

Ad ogni modo, nelle scorse ore sono emersi i dati aggiornati del numero di copie in circolazione in tutto il mondo di My Hero Academia. Si tratta di una cifra incredibile che vanta attualmente 85 milioni di volumi in giro in tutto il globo, di cui addirittura 20 milioni in più rispetto all'anno precedente. La crescita della serie continua ad essere inarrestabile nonostante il manga si stia inesorabilmente avvicinando alla sua naturale conclusione che comunque potrebbe non arrivare durante il corso del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate dei nuovi dati in merito alla popolarità di My Hero Academia? Diteci la vostra opinione a riguardo, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.