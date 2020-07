My Hero Academia: numeri da capogiro per il manga, 27 milioni di copie vendute

L'attuale generazione di Weekly Shonen Jump è in disperata ricerca di nuovi titoli che possano affiancare in termini di successo My Hero Academia, ONE PIECE e persino Black Clover. L'opera di Kohei Horikoshi, infatti, continua ad essere uno degli attuali pilastri della rivista più popolare in Giappone.

Con il capitolo 276 di My Hero Academia, l'autore si è addentrato nel pieno della battaglia contro il Fronte di Liberazione del Paranormale, evento che doveva sradicare l'alleanza criminale e porre fine al sogno di All for One. Tuttavia, l'assalto degli Heroes non ha avuto l'esito sperato, in quanto Shigaraki ha infine ereditato i poteri mastodontici del maestro, imponendolo come l'attuale villain principale dell'intera opera.

Siamo di fronte a quello che potremmo definire uno dei peggiori scenari possibili per il fronte degli eroi, anche se siamo certi che tale situazione servirà da trampolino di lancio per Izuku. Ad ogni modo, gli ultimi avvenimenti, insieme a una straordinaria quarta stagione dell'anime, hanno spinto il manga a un nuovo e straordinario record, ovvero quello delle 27 milioni di copie vendute. Con l'uscita imminente del 27° volume, dunque, il franchise ha finalmente raggiunto la media del milione di copie vendute per singolo tankobon.

Un risultato straordinario e destinato ad aumentare ma che sottolinea l'importanza del franchise nel panorama editoriale nipponico. E voi, invece, cosa ne pensate di questi numeri? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.