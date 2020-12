My Hero Academia: la nuova copertina del manga anticipa un triste cambiamento per Aizawa

La copertina a colori mostrata nel capitolo 293 di My Hero Academia e il nuovo poster ufficiale della My Hero Academia Exhibition mostrano gli eroi al completo, ed anticipano, purtroppo, un cambiamento che stravolgerà per sempre la vita di Shota Aizawa, in arte Eraserhead.

Il professore della 1-A aveva subito una grave ferita nel corso del capitolo 282 del manga, quando Shigaraki riuscì a liberarsi dalla presa degli eroi colpendolo ad un occhio. Come potete vedere in calce, sia la nuova copertina che il poster mostrano il nuovo design del personaggio, che d'ora in poi dovrà indossare una benda sull'occhio perso.

Il Quirk di Aizawa si basa proprio sull'utilizzo dei suoi occhi, e il fatto di averne perso uno potrebbe portare degli importanti cambiamenti a lungo termine. Sicuramente aver perso parte della propria visione periferica è già di per sé un malus considerevole, ma al momento potrebbero sussistere anche altre problematiche di cui non siamo a conoscenza. Una volta conclusa la battaglia con l'Unione dei Villain, sarà interessante scoprire come Horikoshi deciderà di gestire il personaggio.

Il manga i My Hero Academia intanto prosegue, con il capitolo 294 in uscita domenica prossima su MangaPlus. In attesa della pubblicazione, potete dare un'occhiata alle nostre previsioni per la prossima uscita.