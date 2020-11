My Hero Academia: una nuova moda porta Dabi sulla pista da ballo

Continua la guerra nel manga My Hero Academia e col recente capitolo abbiamo assistito ad una scioccante rivelazione. Proprio riguardo quest'ultima nascono una serie di Tweet particolari. Vediamoli.

Nelle ultime pagine di My Hero Academia Dabi ha svelato la propria vera identità e sembra che prossimamente lo vedremo scontrarsi con Shoto Todoroki. Proprio a tal proposito i fan hanno preferito dimenticare il momento di tensione che si sta affrontando nella storia per concentrarsi su una sfida un po' più particolare: su Twitter, infatti, i due ragazzi si stanno sfidando a colpi di mosse di ballo.

Tutto nasce proprio dalla scena sconcertante che coinvolge il sopracitato villain. Gli appassionati hanno notato che le movenze assunte dal nemico sembrano essere simili a quelle di Arthur Fleck, ovvero il Jocker, nel film del 2019 e, visto l'imminente scontro, qualche fan ha deciso di affiancare Dabi, in posa, a Todoroki, anch'egli impegnato in un ballo ma in questo caso preso direttamente dalla quarta stagione dell'anime in cui l'eroe era effettivamente intento a muoversi a tempo di musica. Al termine della news è riportato il Tweet dell'utente Kirikiwis che ci mostra i due avversari in questo inusuale scontro.

Nonostante queste condivisioni dei fan, nel manga di Horikoshi la situazione si sta facendo tutt'altro che felice poiché molti veterani sono incapacitati di prendere parte alle battaglie ed a sostituirli e prendere un ruolo sempre più centrale dovranno essere i giovani protagonisti. Inoltre negli ultimi capitoli gli errori fatti in passato da Endeavor gli si stanno ritorcendo contro.

Cosa ne pensate di questa nuova tendenza? E chi vorreste vedere sfidarsi in una pista da ballo? Scrivetecelo in un commento. Nel caso foste interessati vi riporto un approfondimento del personaggio di Bakugo da My Hero Academia.