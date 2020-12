My Hero Academia: nuova pagina a colori di Uraraka e il commento dell'autore nel volume 29

Siamo ormai nel vivo delle fasi finali della grande battaglia che ha imperversato l'intero scenario di My Hero Academia tra Heroes e Villian. Mentre da una parte si attendono gli ultimi sviluppi di un arco narrativo dal cardiopalma, dall'altra si iniziano a tirare le somme sulle perdite e sui danni.

Grazie al capitolo 295 si è chiusa una delle battaglie più sanguinose di My Hero Academia che ha portato con sé momenti di pura epicità e conseguenze che avranno un impatto inimmaginabile per il fronte degli eroi. La saga, inoltre, è stata fondamentale per lo sviluppo di Deku e per la comprensione degli ulteriori poteri del One for All.

Ad ogni modo, parte di questi incredibili colpi di scena saranno contenuti all'interno del volume 29 del manga, atteso al debutto il 4 gennaio 2021. Il tankobon conterrà i numeri dal 277 al 286, ovvero quei capitoli con alcuni dei migliori momenti di Bakugo. Recentemente sono inoltre trapelati in rete nuove informazioni sul volume, in particolare una splendida illustrazione a colori di Uraraka e il bizzarro commento di Kohei Horikoshi che qui segue: "Ecco il volume 29! Grazie mille per averlo preso! Non so dirvi se sia un bene o un male mangiare insalata fresca alle 3 del mattino."

Un commento semplice ma che sottolinea gli orari davvero folli del sensei. E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.