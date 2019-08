My Hero Academia: la nuova stagione avrà un tono 'cupo' secondo il doppiatore di Todoroki

Recentemente, Studio Bones ha dato il via per la diffusione del trailer inglese di My Hero Academia 4, la nuova stagione tratta dall'opera di Kohei Horikoshi. Durante l'Anime Expo, poco prima della pubblicazione del trailer, ha parlato David Matranga, doppiatore inglese di Todoroki, rivelando qualche informazione sull'arco narrativo di Overhaul.

Durante l'intervista, Matranga ha risposto alle domande dei giornalisti dichiarando quanto segue: "I nuovi episodi saranno pieni di scene violente e si vedrà un bel po' di sangue. Penso che l'utilizzo di un tono più cupo sia un'ottima cosa, è un bel cambio di passo. Pensate all'arco narrativo dedicato a Stain ad esempio, secondo me quello è stato uno dei più eccitanti di tutti. I ragazzi della 1-A non si trovano più a scuola, ora ci sono sfide da affrontare, villain da combattere. Non vedo l'ora che vediate la nuova stagione".

Secondo quanto rivelato, sembrerebbe dunque che il nuovo villain Overhaul possa rappresentare una seria minaccia per Midoriya & co. Le parole di Matranga suonano poi incredibilmente simili a quelle rilasciate dal resto del cast di doppiatori, che più volte si sono detti sorpresi riguardo alla piega assunta dalla nuova stagione della serie.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo che la nuova stagione dell'anime debutterà il prossimo 12 ottobre, e che recentemente al panel del San Diego Comic-Con sono state rivelate molte nuove informazioni a riguardo!