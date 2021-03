My Hero Academia: la nuova uniforme di Super Toga nella mostra per il manga

Nel corso della storia di My Hero Academia, Himiko Toga è cambiata e cresciuta molto. Superando varie esperienze, è diventata a pieno titolo un membro della League of Villain guidata da Tomura Shigaraki. Conosciuta come la liceale pazza, l'abbiamo sempre vista indossare lo stesso abito che ricorda appunto la divisa di una scuola superiore.

E se fosse giunto il momento per Himiko Toga di cambiare outfit? Ad aprile 2020, Kohei Horikoshi, mangaka di My Hero Academia molto attivo su Twitter, postò un disegno che presentava ai fan Super Toga, una versione della ragazza villain con un nuovo costume. Disponibile solo in bianco e nero, quel costume oggi è al centro della promozione dei contenuti della mostra dedicata a My Hero Academia.

Sul canale ufficiale Twitter di My Hero Academia Drawing Smash è infatti apparsa la versione a colori della divisa di Himiko Toga che Horikoshi creò lo scorso anno. In basso possiamo vedere, grazie al tweet, un'anteprima di questo vestito a tinte verde e gialle. Vi piacerebbe vedere Himiko Toga in azione anche nel manga e nell'anime di My Hero Academia con questo nuovo vestito?

Il personaggio per ora è fuori dalle scene, con i capitoli di My Hero Academia che si stanno concentrando sul protagonista Izuku Midoriya.