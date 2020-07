My Hero Academia: nuova visual e dettagli sull'attesissimo Hero Fes 2020

Poche settimane fa vi abbiamo parlato per la prima volta dell'Hero Fes 2020, l'evento annuale dedicato al mondo di My Hero Academia ed organizzato, quest'anno, per essere trasmesso online. Poco fa sono emerse nuove informazioni sul programma, ed è stata persino mostrata una nuova, meravigliosa visual dedicata agli eroi della 1-A.

In copertina ed in calce all'articolo potete dare un'occhiata all'illustrazione, ispirata alla pagina a colori presente nel capitolo 246 del manga di Kohei Horikoshi. L'immagine mostra Deku e i suoi compagni, insieme ai Big Three, All Might ed Eraserhead.

Inoltre, è stata svelata la lista completa dei partecipanti. Di seguito potete leggere i nomi di tutti i doppiatori presenti al panel virtuale.

Daiki Yamashita (Izuku Midoriya)

(Izuku Midoriya) Kenta Miyake (All Might)

(All Might) Nobuhiko Okamoto (Katsuki Bakugo)

(Katsuki Bakugo) Ayane Sakura (Ochako Uraraka)

(Ochako Uraraka) Kaito Ishikawa (Tenya iida)

(Tenya iida) Aoi Yuuki (Tsuyu Asui)

(Tsuyu Asui) Toshiki Maeda (Eijiro Kirishima)

(Eijiro Kirishima) Marina Inoue (Momo Yaoyorozu)

(Momo Yaoyorozu) Tasuku Hatanaka (Denki Kaminari)

(Denki Kaminari) Kei Shindo (Kyoka Jiro)

(Kyoka Jiro) Junichi Suwabe (Shota Aizawa)

(Shota Aizawa) Tarusuke Shingaki (Mirio Togata)

(Mirio Togata) Yuto Uemura (Tamaki Amajiki)

(Tamaki Amajiki) Kiyono Yasuno (Nejire Hado)

Infine, alcuni rumors molto insistenti parlano di un trailer della quinta stagione di My Hero Academia, che a quanto pare potrebbe vedere la luce nell'estate del 2021. Vi ricordiamo che per assistere all'evento sarà necessario munirsi di un biglietto virtuale, oppure acquistare l'edizione "Plus Ultra" del DVD/Blu-ray di My Hero Academia: Heroes Rising.