My Hero Academia, ecco le nuove action figure di Todoroki, Endeavor e Mirio

My Hero Academia gode veramente di una campagna promozionale sbalorditiva, spinta al limite con la quarta stagione dell'anime in arrivo. Il grande potenziale marketing del franchise ha permesso all'iconica opera di arricchirsi di numerosi e affascinanti action figure.

Todoroki è uno dei personaggi più amati all'interno del titolo di Kohei Horikoshi, proprio come dimostrano i numerosi cosplay realizzati a suo favore. Soprattutto grazie a questo, il figlio di Endeavor è frutto di una promozione davvero potente, caduto ormai in balia di un merchandising che no gli lascia più alcuno scampo. Le action figure su di lui non si possono più contare sulle dita di una mano, per questo motivo la prossima edizione dello studio Banpresto viene vista con una certa attenzione.

Infatti, nell'edizione denominata Age of Heroes a fare squadra con il modellino di Todoroki vi è anche lo stesso padre e l'incredibile Mirio. Quest'ultimo, infatti, sarà il co-protagonista di Deku nella prossima saga di My Hero Academia in chiave animata, aprendo un arco narrativo che non sarà solamente fantastico a livello narrativo ma anche a statuto tecnico, come Bones ci ha abituati da diverso tempo con le sue animazioni e talentuosi animatori.

Non ci resta, a questo punto, che rimandarvi ai modellini in calce alla notizia, fissati per i primi mesi del 2020, a un prezzo al momento non ancora confermato. Ovviamente, al solito, vi terremo aggiornati qualora vi fossero novità in merito all'argomento.