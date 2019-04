My Hero Academia: nuove informazioni sui contenuti del volume 23

L'attesa per quarta stagione dell'anime di My Hero Academia è molta, ma nonostante ciò, il manga di Kōhei Horikoshi continua e il ventitreesimo volume sta arrivando nelle fumetterie giapponesi. Abbiamo parlato di recente dei contenuti del tankobon 23 di My Hero Academia, di cui sono state mostrate nuove immagini e informazioni interessanti.

Da una delle fonti più importanti per anime e manga, sono state pubblicate online diverse immagini relative al contenuto del prossimo 23° volume in arrivo. Nel post di Your Anime Guy, che potete trovare in calce alla notizia, è possibile vedere, oltre alla copertina, molte pagine legate al contenuto bonus del volume.

La copertina del volume 23 era già stata mostrata sul sito ufficiale di Shueisha e sappiamo mostrare Hitoshi Shinso e Izuku Midoriya, il protagonista della storia. Andando all'interno del volume troviamo l'indice, che rivela che il volume sarà questa volta più corposo del solito, presentando 12 capitoli anziché 9. Successivamente vediamo la pagina di apertura del volume, che mostra l'Hero di nome Hawk.

Continuando troviamo la pagina relativa ai personaggi. Le restanti immagini ci mostrano invece diversi disegni originali del maestro Horikoshi, che passano dalle classiche schede del personaggio, con un Hero e un villain, ad un tavola che ci mostra l'Hero Mirio Togata insieme alla piccola Eri. Infine, ci vengono mostrati il retro e la spalla del volume.

Insieme al volume 23, previsto per il prossimo 2 maggio, vedremo anche l'arrivo della nuova light novel di My Hero Academia, mentre di recente abbiamo scoperto che un personaggio di My Hero Academia potrebbe aver ottenuto il power-up.