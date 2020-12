My Hero Academia: nuove informazioni e date per gli spettacoli dei manga Shonen Jump

Tramite i siti ufficiali ed in seguito alla recente Jump Festa 2021 giungono novità riguardanti gli spettacoli teatrali dedicati a My Hero Academia, Haikyu!! e Demon Salyer. Ecco le date in cui verranno presentati.

La esibizione dal titolo My Hero Academia The Ultra Stage: Honmono no Hero Plus Ultra Ver., inizialmente prevista per Luglio 2020 presso il Tokyo Dome City, venne rimandata a causa della positività al COVID-19 di una persona coinvolta nella produzione. È recente l'annuncio da parte del sito dello spettacolo che lo stesso verrà presentato nel 2021.

La prima rappresentazione teatrale dell'opera venne eseguita nell'Aprile 2019 ed attualmente si è in attesa della replica della seconda recita nella sua versione completa con la presenza di nuovi personaggi di My Hero Academia di cui abbiamo potuto osservare i costumi di scena.

Un ulteriore spettacolo dedicato alle opere pubblicate su Shonen Jump è poi stato annunciato durante la recente convention di Shueisha. L'esibizione i questione sarà tratta dal manga di Kyoharu Gotouge e verrà presentata nell'Estate del 2021. A scrivere e dirigere la scena sarà ancora una volta Kenichi Suemitsu che già in passato aveva lavorato alla sceneggiatura della prima opera teatrale di Demon Slayer del 2020.

Infine nuove informazioni sono state svelate riguardo ad una nuova esibizione per Haikyu!! a cui già in precedenza vennero dedicati numerosi spettacoli. La nuova opera dal titolo Hyper Projection Engeki Haikyu!!: Itadaki no Keishoku 2 sarà visibile al pubblico tra Marzo e Maggio del 2021 con diverse tappe in tutto il Giappone. Tramite l'account Twitter ufficiale è stata inoltre diffusa una presentazione dello stesso. Il Tweet in questione è riportato in fondo alla news.