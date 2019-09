My Hero Academia: nuovi dettagli sul prossimo film Heroes Rising

La serie di My Hero Academia sembra che voglia concludere il 2019 in grande stile, non solo perché l’anime tornerà con la quarta stagione, ma anche per la pubblicazione del secondo film dedicato al brand: My Hero Academia: Heroes Rising, di cui sono emersi nuovi dettagli.

La pellicola, di cui potete trovare qui il trailer, sta creando molto hype tra i fan e sembra promettere molto bene per una serie di motivi. Primo fra tutti, vedremo Midoriya e gli altri giovani eroi affrontare uno dei villain più forti incontrati finora, senza l’aiuto di All Might, come visto nel primo film, Two Heroes.

Inoltre Midoriya e i suoi compagni saranno soli. Infatti sull’account Twitter ufficiale della prossima pellicola, è stata mostrata un’immagine promo per Heroes Rising, con protagonisti Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, e Shoto Todoroki, quando erano ancora bambini e sognavano di diventare come All Might.

Questa immagine è stato un modo per informare i fan che i biglietti per il pre-order saranno disponibili in Giappone a partire dal prossimo mese, e che chi li comprerà riceverà una cartellina porta documenti con una delle tre immagini viste nel post. Sono nuovi dettagli che emergono del nuovo film, dato che le uniche informazioni trapelate riguardavano solo Midoriya e Bakugo, e non Todoroki.

L’uscita di My Hero Academia: Heroes Rising nelle sale nipponiche è prevista per dicembre, mentre rimane senza una data precisa per gli altri paesi. La descrizione ufficiale è la seguente: “Una storia appassionante, e da vedere assolutamente! In questo film, vedremo Deku, Bakugo, Ochaco, Todoroki e tutti gli altri membri della Classe A! Nonostante All Might fosse ben visto da tutto il mondo, ha rinunciato, a malincuore, al suo ruolo di eroe come simbolo della pace. Intanto, un villain, chiamato Nine, che può essere considerato come il peggior nemico della serie, fa la sua apparizione.” E qui potete trovare la sinossi ufficiale.