My Hero Academia, nuovi Funko Pop della serie Vinyl!

Una delle tante serie che quest'anno ha fatto discutere e innamorare molti fan è senza ombra di dubbio My Hero Academia, grazie alla sua terza stagione e il manga originale. Dopo l'incredibile action figure dedicata a All Might, è in arrivo una sorpresa per tutti i fan.

Per i fan più accaniti Funko ha svelato la nuova linea POP dedicata al franchise di My Hero Academia! I noti e amati protagonisti dell'opera, Midoriya e All Might, andranno ad aggiungersi alla, già ricca, lista di oggetti da collezione della serie Vynl.

Vendibili in coppia nel pacchetto, il rilascio di queste figure è previsto per dicembre prossimo. Ancora una volta il design dei personaggi dell'ultra popolare serie, prodotta dallo studio BONES, riceve un'adattamento in versione chibi.

Nonostante le sembianze carine assunte dai personaggi in questa mini-versione, All Might mantiene il suo solito enorme ed eroico sorriso, come se volesse incoraggiare chi gli sta davanti. Se da una parte abbiamo un Pro Hero grintoso, dall'altra c'è un Midoriya con uno sguardo truce e motivato che cerca di fare, nonostante tutto, del suo meglio per superare i vari ostacoli.

L'aver selezionato la coppia per rappresentare al meglio la serie animata de My Hero Academia sembra essersi rivelata un'ottima scelta dal punto di vista del franchise. Entrambi gli eroi sono infatti il fulcro dell'opera, in quanto tutto ruota attorno a loro e rappresentano in fin dei conti l'inizio e la fine del percorso che i giovani studenti del liceo Yuei dovranno intraprendere per diventare eroi a tutti gli effetti. Voi che ne pensate di questa nuova collezione? Non sono teneri?

Ricordiamo che attualmente è già in fase di produzione una 4° stagione de My Hero Academia, dopo che la terza si è conclusa con l'episodio 25. Il manga, scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi e serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, è giunto al capitolo 200.