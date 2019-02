My Hero Academia, nuovi Funko presentati alla New York Toy Fair 2019

In questi giorni si sta tenendo la New York Toy Fair 2019, un importante evento che permette alle aziende di giocattoli di sponsorizzare e pubblicizzare le uscite imminenti delle proprie linee di gadget. Tra queste c'è la Funko, che ha presentato i nuovi prodotti Funko Pop tra cui quelli di My Hero Academia.

A quanto pare la nota azienda Funko si prepara per rilasciare, sul mercato dei gadget, incredibili e nuove figure pop. Quelle in calce all'articolo, relative all'opera di My Hero Academia, non sono che una parte dell'immensa collezione presentata. Potete vedere altre immagini sul profilo Instagram ufficiale dell'azienda.

Come potete ammirare, è stato presentato il Funko Pop esclusivo di Deku Entertainment Earth con elemento che si illuminano al buio. Le due versioni di Deku, Entertainment Earth e Hot Topic, sono ordinabili insieme alle figure della serie My Hero Academia "five star", composta da Izuku Midoriya, Ochaco Uraraka, Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki e All Might, a partire dal 15 febbraio. Il prezzo di ciascun pezzo si aggira intorno ai 10 $ (circa 9 euro).

A quanto pare i Funko di My Hero Academia sembrano aver riscosso un tale successo da risultare al momento sold out. Torneranno presto disponibili e acquistabili sul sito ufficiale. Che ne dite, vale la pena aggiungere alla collezione anche loro?