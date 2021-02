My Hero Academia: il nuovo ammirevole obiettivo di Hawks

Il capitolo 299 di My Hero Academia è incentrato sulla figura di Hawks, il quale, oltre alle numerose ferite riportate, è uscito dalla guerra contro il Fronte di liberazione del sovrannaturale con la reputazione ormai completamente distrutta. Ma l'Hero alato non intende perdersi d'animo e pensa già alla sua prossima mossa.

Il manga di My Hero Academia ha finalmente esplorato l'oscuro passato dell'eroe numero due attraverso un flashback in cui sono state rivelate importanti verità sulla sua famiglia. Come in precedenza affermato da Dabi, la madre di Hawks era una criminale che si era macchiata più volte di numerosi furti. Allo stesso tempo, il Pro Hero sta ancora affrontando un lungo percorso di guarigione in seguito alle gravi ustioni subite dal Quirk infuocato del villain. Ma nonostante ciò, Hawks non si perde d'animo e guarda al suo futuro.

Durante una conversazione con Best Jeanist, in cui viene spiegata la sua morte apparente in My Hero Academia, Hawks rivela che intende concentrarsi unicamente sull'aiutare la famiglia Todoroki e il suo eroe d'infanzia, Endeavor. A quanto pare, all'eroe non importa cosa ha detto Dabi del passato di Enji Todoroki, a lui interessa unicamente l'Endeavor del presente.

Ancora non è chiaro cosa intenda fare Hawks, ma è chiaro che il suo prossimo obiettivo sarà aiutare Shoto, Enji e tutta la famiglia Todoroki a liberarsi dal fantasma di Toya e dal caos mediatico che si è generato attorno a loro. Nel mentre, My Hero Academia 299 ha svelato un traditore.