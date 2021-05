My Hero Academia: il nuovo avversario di Deku è realmente un villain?

Kohei Horikoshi ha spesso e volentieri deliziato i suoi lettori con continui colpi di scena, clamorosi cambi di fronte e ribaltoni improvvisi. E se stesse di nuovo "giocando" con la community di My Hero Academia? Stando ad alcune ipotesi, infatti, Lady Nagant non sarebbe realmente una villain.

Negli ultimi capitoli del manga, dopo la fuga di numerosi criminali dalle prigioni di sicurezza di tutto il Giappone, la società è finita nel caos. Una baraonda cercata e voluta da All For One per distrarre gli Heores da questioni più importanti. Il vero obiettivo del re dei villain è il One For All.

Tra i criminali fuggiti dal Tartaro vi è Lady Nagant, una misteriosa figura che, accompagnata da Overhaul, sta bersagliando Midoriya. A quanto pare, la nuova antagonista lavora direttamente per conto di All For One, che in cambio di Deku ha donato un nuovo Quirk a Lady Nagant.

Dal momento del suo attacco, Horikoshi ci ha lentamente permesso di scoprire il background della cecchina. In passato, Lady Nagant era un tiratore acuto che lavora per la Commissione per la Sicurezza Pubblica, un'eroina felice di svolgere il suo mestiere. Tuttavia, stando a quanto rivelato da Hawks, che era un suo collega, all'improvviso tutto cambiò.

Lady Nagant fu accusata di aver ucciso alcuni colleghi a sangue freddo e fu mandata nel Tartaro a marcire in prigione. La Lady Nagant di oggi è completamente differente da quella raccontata da Hawks. La donna possiede una personalità fredda e distaccata e pare focalizzarsi unicamente sul suo obiettivo.



Osservandola negli occhi, si può intuire che Lady Nagant provi rancore nei confronti della società degli eroi e della commissione. Questi ultimi potrebbero averla tradita in qualche modo subdolo, spedendola in carcere temendo una sua vendetta. Tuttavia, potremmo anche pensare che, esattamente come fece Hawk con il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, anche Lady Nagant stia facendo un doppio gioco con i villain.

E voi cosa ne pensate di questo misterioso personaggio? My Hero Academia incontra ONE PIECE, Midoriya come Luffy in una tavola. Ecco spoiler e immagini su My Hero Academia 314.