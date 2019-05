My Hero Academia: nel nuovo capitolo 228 vediamo fuoco contro ghiaccio

Come ci avevano già annunciato i primi spoiler di My Hero Academia capitolo 228, i personaggi su cui si concentrerà questo capitolo saranno gli stessi presentati sul termine del capitolo 227. Dopo lo scontro di Himiko Toga e una breve parentesi con Tomura Shigaraki, sarà quindi il turno del misterioso Dabi affrontare un individuo sconosciuto.

Il possessore delle fiamme celesti Dabi è uno dei personaggi più misteriosi di My Hero Academia, e forse uno di quelli che più intriga i fan che già hanno creato teorie apposite per il personaggio, che magari presenta un collegamento con l'hero number one Endeavor. Ora però, nel bel mezzo di una battaglia tra la League of Villain e l'Armata di Liberazione dei Quirk, Dabi dovrà dare fondo alle proprie capacità per non morire.

L'individuo che l'aveva approcciato alla fine del capitolo 227 di My Hero Academia conferma di poter utilizzare il ghiaccio. Ciò fa pensare subito a un vantaggio per Dabi che con un paio di attacchi cerca di stabilire una predominanza, ma il nemico fa capire che la sua abilità va ben oltre la semplice creazione di ghiaccio, potendo anche manipolarlo.

Su un altro fronte, Twice riesce finalmente a trovare Toga, svenuta e in fin di vita in un armadietto. L'uomo mascherato vuole provare a salvarla, ma incappa nel quirk di Tomoyasu Chikazoku, detto "Skeptic", capace di trasformare oggetti grossi come un essere umano in pupazzi. Utilizzando il suo potere, crea un grosso numero di fantocci identici a Bubaigawara, mandandolo nel panico. L'obiettivo di questo nuovo personaggio è far unire Twice all'Armata. Riuscirà a raggiungerlo?