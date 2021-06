My Hero Academia: il nuovo capitolo aggiorna sullo stato delle abilità di Hawks

La guerra ha lasciato cicatrici profonde nella società degli eroi, e non soltanto psicologiche. Molti dei combattenti coinvolti negli scontri, sia da una parte che dall'altra, hanno subito ferite importanti. Quella di My Hero Academia è stata una vera e propria guerra con tante persone coinvolte e strascichi successivi.

Hawks è uno di quelli che ha subito ferite importanti. Dabi lo aveva quasi bruciato vivo e, se non fosse stato per l'intervento di Tokoyami, il pro heroes avrebbe sicuramente perso la vita. Ciò ovviamente lo ha lasciato con vistose ferite e cicatrici che abbiamo visto nei successivi capitoli di My Hero Academia, durante i quali sembrava però essersi parzialmente ripreso tanto da poter conversare con Endeavor.

Ora però abbiamo un quadro più chiaro dei poteri di Hawks, che nell'ultimo periodo veniva sempre visto senza ali. Erano infatti poche le piume rimaste sulla schiena e il capitolo 316 di My Hero Academia ha confermato questa situazione. Arrivando in volo in soccorso per Lady Nagant, l'eroe è riuscito ad afferrarla in aria ma le sue piume non sono più abbastanza per reggere sia lui che la donna.

Un depotenziamento enorme per l'ex numero 2, che rischia di poter fare ben poco con i nemici che arriveranno in futuro.