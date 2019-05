My Hero Academia: nel nuovo capitolo arrivano altri dettagli sul potere di Skeptic

Il nuovo arco narrativo di My Hero Academia ci sta mostrando eventi molto intensi, generati da una dura lotta tra i villain principali della famosa League of Villain e i recentemente introdotti membri dell'Armata di Liberazione dei Quirk. Dopo Toga e Dabi, a farne le spese di questo conflitto è Twice, alias di Jin Bubaigawara.

Nei capitoli precedenti di My Hero Academia, abbiamo visto Himiko Toga arrancare in un vicolo e nascondersi in un armadietto per riprendersi dalle pesanti ferite subite durante lo scontro con Curious. Twice è andato alla sua ricerca, ma sul luogo ha trovato anche un altro dei membri dell'Armata di Liberazione dei Quirk, Skeptic.

Saggiamente, uno dei quattro generali dell'armata ha usato il suo quirk, Anthropomorph, per trasformare oggetti di grossa stazza come frigoriferi, tavoli e altro in pupazzi umani dalle sembianze di Bubaigawara. Nel capitolo 229 però scopriamo altri dettagli del potere di questo nuovo personaggio di My Hero Academia. Infatti, Tomoyasu Chikazoku mostra di avere un controllo non indifferente su questi cloni, manovrandoli a piacere e con molta facilità.

Grazie a un computer, sembra essere in grado di decidere ogni singola mossa e anche scegliere quanta forza applicare in un attacco. Ad esempio, stava scegliendo di torcere delicatamente il collo a Toga e di spezzare brutalmente le braccia a Twice. Tuttavia, quest'ultimo evento ha scatenato finalmente il villain avversario che, una volta capito di essere il se stesso originale, dà il via a un'orda di duplicati. Nel prossimo capitolo di My Hero Academia arriverà un nuovo scontro tra questi due piccoli gruppi, mostrando fino a che punto possono spingersi i due quirk. Vincerà Bubaigawara o Chikazoku?