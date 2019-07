My Hero Academia: il nuovo capitolo ci mostra il potere di un politico corrotto

Recentemente ha fatto il suo debutto il capitolo 233 dell'opera di Kohei Horikoshi, My Hero Academia. Una delle peculiarità delle serie è che, sia supereroi che villain, posseggono Unicità di qualsiasi tipo, alcune molto imprevedibili e difficili da contrastare. Tuttavia, ha fatto il suo debutto il potere che qualsiasi politico vorrebbe avere.

Mentre i capi delle due fazioni in guerra, ovvero Shigaraki per l'Unione dei Villain e Redestro, di cui è stata svelata l'Unicità, per la Meta Liberation Army, ha fatto la sua comparsa il politico Koku Hanabata. Il personaggio è colui che si occupa di sorvegliare l'esercito della Meta Liberation e i fan si sono interrogati a lungo su quale fosse il suo potere.

Durante l'ultimo capitolo il mistero è stato svelato e sembra che Hanabata sia in grado di incitare i suoi sottoposti, provocando in essi intenzioni anarchiche.

"Questo farà usare tutta la forza dei nostri guerrieri, ma è necessario," ha detto il cattivo mentre si metteva una maschera in grado di amplificare la sua voce. Mentre Koku ha continuato a radunare i suoi soldati, i fan sono entrati in possesso di ulteriori informazioni riguardo il suo potere, chiamato "Incitamento". Potete leggere la sua descrizione ufficiale qui di seguito:

"Le speciali onde elettromagnetiche nella sua voce danno una spinta ai suoi alleati, migliorando il loro corpo e la loro mente. Più la sua voce fa vibrare l'aria, maggiore è l'effetto."

Il semplice suono della voce di Koku non solo rende più forti i suoi soldati, ma ne prende anche il controllo. Detto ciò. quando Kuko da all'orda di persone l'ordine di punire i loro nemici, nessuno mette in discussione la sua decisione.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata ad un bellissimo Funko Pop di Stain realizzato da un fan.