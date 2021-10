My Hero Academia: il 'nuovo' Deku diventa una figure grazie a questo modello 3D

Con l’arrivo della nuova saga di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha colto l’occasione per sviluppare ulteriormente la caratterizzazione del suo protagonista, Midoriya, travagliato dal peso del One For All e unico vero ostacolo di Tomura Shigaraki. Per rendere tutto ciò più evidente il sensei ha cambiato il suo character design.

Dopo la precedente pausa e la fuga dal Tartaro dei villain, l’autore ha presentato un time-skip di un paio di mesi per mostrare la società al collasso e tutte le difficoltà del fronte degli eroi. Tra di essi, Deku ha deciso di abbandonare la U.A. lasciando una lettera ai suoi compagni di classe in cui svelava finalmente la sua reale identità e le origini del suo quirk. E saranno proprio loro a farsi carico dell’onere di aiutare l’amico in questa difficile situazione.

Attualmente in rete non ci sono ancora molti modellini in scala che ritraggono nel migliore dei modi il nuovo character design di Deku, motivo per cui l’artista Wilson Jardim ha voluto provare ad ovviare al problema realizzandone uno personale grazie alla modellazione 3D. Il risultato in questione, che potete recuperare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole apprezzamento da parte della community che è rimasta piacevolmente colpita dall’attenzione ai dettagli e che non vede adesso l’ora che qualche piccolo studio si faccia carico di metterlo in commercio.

