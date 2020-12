My Hero Academia: il nuovo fenomenale potere di Bakugo

Dopo essere stato ferito durante il combattimento contro Shigaraki, Bakugo ha dovuto ammirare il suo acerrimo rivale Deku scontrarsi a piena potenza con il leader dei villain. Tuttavia, nel nuovo capitolo di My Hero Academia il ragazzo esplosivo è finalmente tornato in gioco.

Il clamoroso ritorno in scena di Best Jeanist, che si pensava essere stato ucciso da Hawks, ha ribaltato le sorti della battaglia. Grazie al suo Quirk, il Pro Hero è riuscito a intrappolare diversi villain, tra cui il gigantesco Gigantomachia. Tuttavia, l'Unione dei Villain sembra implacabile e gli eroi hanno bisogno di ogni uomo rimasto in piedi. A questa ultima e decisiva chiamata ha risposto Bakugo.

Rivelando ufficialmente il suo nome da eroe, Bakugo sembra quasi rinascere. L'essersi messo in gioco per salvare Midoriya dai micidiali attacchi di Shigaraki ha dato una nuova spinta al ragazzo, il quale ora sembra essere più potente che mai.



"Le esplosioni di allora... Non assomigliavano a nessun altra che avessi mai fatto. Sembravano più veloci! Anche più forti! Non ho mai provato questa sensazione. È stato come essere vicinissimo alla morte, in totale crisi. Devo salvarlo..."



Per la prima volta, Bakugo ha sperimentato la mentalità eroica pura che ha reso Midoriya il prescelto di All Might, colui considerato degno del potere di One For All. Questa nuova sensazione ha donato a Kacchan un inaspettato potenziamento; sarà decisivo al fine dello scontro? Nel frattempo, scopriamo spoiler e immagini su My Hero Academia 294. E' stato svelato il mistero della presenza di Froppy in My Hero Academia.