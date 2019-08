My Hero Academia: il nuovo film era già stato anticipato in un easter egg del manga!

Raramente nei lungometraggi di anime e manga vengono inseriti come cattivi principali personaggi già apparsi nella serie originale. Ma non è il caso di My Hero Academia: Heroes Rising, che vede l'antagonista Nine già presente nel manga di Kohei Horikoshi, anche se ben nascosto. La figura è stata infatti solo ora scovata da un fan.

Come abbiamo visto nel trailer di My Hero Academia: Heroes Rising, l'antagonista che affronterà Izuku Midoriya e gli altri ragazzi di My Hero Academia si chiama Nine e originariamente era stato pensato da Horikoshi come uno dei villain finali della serie. E infatti il mangaka l'aveva già introdotto alcuni mesi fa nel manga, anche se ben nascosto e irriconoscibile.

Ad accorgersene è stato Caleb Cook che, sul suo account Twitter, ha condiviso un tweet che potete vedere in basso con tre immagini. Una di queste è tratta da pagina 9 del capitolo 222 di My Hero Academia, dove Shigaraki ricordava alcuni eventi della sua vita, e poi altre due tratte dal trailer di My Hero Academia: Heroes Rising reso disponibile pochi giorni fa.

Nella prima immagine tratta dal capitolo, si vede un uomo di spalle a cui nessuno aveva dato molta attenzione, essendo un personaggio allora sconosciuto. Ma ora è piuttosto riconoscibile e sicuramente si tratta di Nine, villain del nuovo film. È quindi possibile che Horikoshi avesse già pianificato un inserimento del personaggio. Voi avete notato altri easter egg presenti in My Hero Academia con potenziali risvolti fantastici in futuro?