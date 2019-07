My Hero Academia: nuovo flashback di Shigaraki nel capitolo 234

Shigaraki Tomura ha avuto un'infanzia tormentata. Come abbiamo scoperto alcuni capitoli di My Hero Academia fa, il risveglio del suo potere è stato letale per tutta la sua famiglia, causando uno dei suoi più grandi traumi. Ora che lo scontro con Re-Destro dell'Armata di Liberazione dei Quirk entra nel vivo, questi ricordi risorgono nella sua mente.

Il capitolo 234 di My Hero Academia riprende con lo scontro tra Shigaraki e Re-Destro, con il capo della League of Villain completamente bloccato dallo straripante potere dell'avversario. Tuttavia, una mano rimossa dal costume di Shigaraki fa emergere in lui alcuni ricordi. Infatti, ogni mano rappresenta un membro della sua famiglia morto e dei ricordi particolari che, in questo momento di difficoltà, stanno riaffiorando.

Mentre Re-Destro sta per schiacciare la sua mano destra, Shigaraki si riprende e utilizza il suo potere per frantumare parte del suo dito e liberarsi. Tuttavia, l'attivazione stavolta è avvenuta senza toccare l'avversario con tutte le dita della mano, facendo ipotizzare una possibile evoluzione del potere.

Mentre Tomura prova un nuovo attacco, Re-Destro libera l'80% del suo potere e, con un semplice pugno, crea un'onda d'urto che spazza via Shigaraki e gran parte degli oggetti circostanti. Mentre Shigaraki continua a ricordare la sua famiglia, Skeptic avvisa via radio il suo capo, affermando che c'è un mostro che la League of Villain ha tenuto nascosto finora: Gigantomachia è arrivato con tutta la sua furia distruttrice.

My Hero Academia torna la settimana prossima con copertina e pagina a colori per festeggiare il quinto anniversario.