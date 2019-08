My Hero Academia: il nuovo Funko Pop di Midoriya sta segnando vendite da record!

My Hero Academia, la serie di successo nata dalla penna di Kohei Horikoshi e animata dai ragazzi di Studio Bones, sta continuando segnare vendite stellari giorno dopo giorno. Dopo il recente record personale di vendite ottenuto dal Volume 24 del manga, l'opera sta riscuotendo un altro interessante successo commerciale grazie al nuovo Funko Pop di Deku.

Il pupazzetto, osservabile in calce all'articolo, rappresenta l'aspirante eroe Izuku Midoriya durante l'utilizzo del Full Cowl, la speciale abilità creata dal protagonista sfruttando l'energia del suo Quirk: One for All. Le particolarità del Funko Pop sono da ritrovare nel suo design, decisamente curato, e nella peculiarità di poter brillare al buio. Il costo si aggira sui 28 dollari e ad oggi la prima tranche di pupazzetti, in uscita a fine agosto, è praticamente sold out.

Secondo quanto rivelato da Comicbook, la statuetta starebbe seguendo il grande successo di quella di Goku, annunciata alla fiera di giocattoli New York Toy Fair pochi mesi fa. Con quello attuale, Midoriya mantiene il titolo di personaggio di My Hero Academia con più Funko Pop dedicati (ben sei), seguito a ruota da Bakugo e All Might.

Per chi non li conoscesse, i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta circa 13 centimetri.

E voi cosa ne pensate? Proverete a mettere le mani su uno di questi pezzi da collezione? Fatecelo sapere nei commenti! Se siete fun dei Funko Pop inoltre, non perdete l'occasione di dare un'occhiata alle tredici nuove statuette di My Hero Academia.