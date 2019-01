My Hero Academia: un nuovo Quirk in arrivo per Deku?

Dopo avervi riservato un preliminare coverage del capitolo 213 di My Hero Academia, è ora di tuffarci in alcune analisi approfondite. Quanto è emerso dalle più recenti pagine del manga di Horikoshi, infatti, prefigura nuovi poteri in arrivo per Deku.

Dopo aver cercato di resistere alla misteriosa anomalia scaturita dal suo braccio, infatti, Midoriya è entrato nuovamente in contatto con i precedenti portatori del One for All nella dimensione onirica che aveva sognato la notte precedente agli incontri.

Qui ha fatto la conoscenza di un particolare ex possessore del miracoloso potere, che gli ha svelato una rivelazione importante: tramite il legame che lo unisce ai suoi predecessori, Deku è in grado di utilizzare i loro Quirk. Le saette oscure che il protagonista ha sfoderato senza controllare durante il quinto set di battaglie tra le classi A e B, infatti, non è altro che l'Unicità dell'individuo che gli è apparso davanti.

Il suo nome è Black Whip, a quanto pare, ma ancora non conosciamo l'esatto utilizzo né la portata di questa abilità. Ciò che si prefigura nei prossimi sviluppi di My Hero Academia, però, è che Izuku riesca a padroneggiare sia Black Whip che eventuali altri Quirk. Oltre al portentoso One for All, da che era un individuo privo di qualsiasi unicità, il protagonista potrebbe quindi diventare un potentissimo ricettacolo di poteri diversi, alla stregua del temibile All for One.

Fin dove si spingerà il potere di Deku? Non ci resta che attendere i prossimi capitoli, a partire dal 214.