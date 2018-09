My Hero Academia, un nuovo sketch anticipa la quarta stagione dell'anime!

Come già anticipato qualche giorno fa, è stata ufficialmente confermata la quarta stagione della serie animata di My Hero Academia, tratto dall'omonimo manga di Kohei Horikoshi. La notizia è stata divulgata in seguito alla messa in onda del 25°, e ultimo, episodio (il 63° partendo dall'inizio) della terza stagione.

Per celebrare questa magnifica e attesa notizia, sul profilo Twitter @heroaca_anime, dedicato alla serie di My Hero Academia, è stato pubblicata un'illustrazione del celebre character designer e direttore delle animazioni della serie, Yoshihiko Umakoshi.

Anche se non sono state fornite informazioni sulla data di uscita o su particolari eventi riguardanti la quarta stagione, questo nuovo sketch fornisce già elementi chiave. Trai tratti netti, chiari e i colori audaci e di un certo impatto, sfruttati per mettere in risalto i volti, possiamo notare assieme a Midoriya, Shigaraki e Dabi la presenza degli ultimi personaggi apparsi in My Hero Academia 3,come i Big 3 e Overhaul.

L'ultima puntata della terza stagione ha dato una bella scossa alla trama, le aspettative sono alte e la curiosità di vedere gli studenti della Classe 1-A fuori dall'ambiente scolastico è forte. Le sfide che attendono i nostri protagonisti sono ancora tante e il loro percorso è appena iniziato.

"Nella prima stagione abbiamo visto i loro poteri in attesa di sbocciare. Nella seconda li abbiamo visti maturare, lottare e imparare il significato dell'essere supereroi. E in questa terza serie? L'ultimo incontro con Stain ha cambiato la visione della gente nei confronti dei Villain. All Might continua a trasmettere segreti e ardore a Midoriya. Gli alunni della Yuei si preparano al campo estivo, dove potranno allenare le loro abilità, in attesa di diventare Eroi anche sulla carta. Ma più di tutto, in questa terza stagione ritroveremo il brivido di distruggere con uno SMASH poderoso tutti i limiti che la società ci impone. In due parole diamoci dentro: PLUS ULTRA!"

Ora possiamo solo attendere con pazienza la première del prossimo capitolo!