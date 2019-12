My Hero Academia: il nuovo, spettacolare PV anticipa lo scontro tanto atteso dai fan

Studio Bones sembrerebbe essere andato all-in con i prossimi tre episodi di My Hero Academia, a giudicare da quanto mostrato dal nuovo PV ufficiale visibile in calce. L'arco narrativo di Overhaul e della Shie Hassaikai è in procinto di raggiungere il suo climax e a quanto pare, già dal prossimo episodio potremo assistere ad uno scontro da brividi.

Il nuovo trailer infatti mostra un piccolo estratto della battaglia tra Kai Chisaki e Lemillion, già anticipata nella preview della puntata 11 di My Hero Academia dello scorso sabato. L'eroe nella prima metà della stagione decise di lasciar andare il criminale e di non provare a soccorrere Eri e finalmente, diversi episodi dopo, avrà la sua occasione di rivalsa.

Nel PV c'è spazio anche per Deku, che a quanto sembra giocherà un ruolo molto importante nell'operazione di salvataggio della ragazzina. Midoriya in questa stagione non ha ancor avuto modo di mettere in mostra le sue abilità ma a quanto pare, tra poco avrà l'occasione di rifarsi combattendo proprio contro il leader reggente della Shie Hassaikai.

Le animazioni sembrano non aver nulla da invidiare a quelle della più recente pellicola cinematografica, a testimonianza di quanto i ragazzi di Studio Bones tengano all'adattamento di questo importantissimo arco narrativo.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo questa stagione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui ve lo foste perso invece, vi ricordiamo che il decimo episodio dell'anime è disponibile su VVVVID dallo scorso sabato!