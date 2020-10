My Hero Academia: il nuovo trailer anticipa il debutto da eroe di un personaggio

Dai Pro Heroes ai giovani eroi della Classe 1-A, My Hero Academia può contare su una grande varietà di personaggi, tutti caratterizzati in maniera unica e dotati di peculiarità straordinarie. Ma il protagonista del nuovo trailer della quinta stagione animata è più che mai insospettabile!

Le reazioni dei fan all'ultimo trailer di My Hero Academia 5 sono state letteralmente esplosive, ma il nuovo video pubblicato durante l'HeroFes 2020, manifestazione legata al franchise che si è svolta in Giappone, è particolarmente sorprendente. Nè Deku, nè All Might: protagonista del trailer è Hitoshi Shinso.

Durante l'evento è stato annunciato che My Hero Academia 5 arriverà nella primavera del 2021 e per allietare l'attesa è stato pubblicato un video in cui i protagonisti hanno svelato i propri look. La quinta stagione della serie animata, gli eroi della Classe 1-A e della Classe 1-B dell'Accademia U.A. saranno protagonisti di una gigantesca battaglia amichevole. Ognuno dei ragazzi vestirà il proprio costume ufficiale da eroe e per la prima volta possiamo ammirare i sottovalutatissimi ragazzi della classe B, oltre che un grande ritorno.



Durante questo nuovo arco narrativo, i giovani eroi dell'accademia si uniranno per un intenso addestramento congiunto. Ma tra tutti, a catturare maggiormente l'attenzione è stato Shinso, giovane studente della Classe 1-C del Dipartimento Generale. Apparso per la prima volta durante il Festival dello Sport, Shinso sembra essere finalmente riuscito a coronare il suo sogno: fare il suo debutto da eroe. La quinta stagione di My Hero Academia sembra promettere faville.