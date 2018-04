My Hero Academia: nuovo trailer della terza stagione in arrivo su VVVVID

Mancano poche ore, ormai, al debutto nipponico della terza stagione di My Hero Academia, adattamento animato dell'omonimo manga di Kohei Horikoshi. Per l'occasione, Studio Bones ha pubblicato un nuovo, breve trailer della serie.

Il primo episodio di My Hero Academia 3 debutterà in Giappone il 7 aprile 2018 - cioè domani. La serie, in Italia, è distribuita su VVVVID, piattaforma sulla quale è possibile recuperar le prime due stagioni sottotitolate in italiano. La compagnia dovrebbe occuparsi del simulcast della terza stagione, ma per adesso l'anime non rientra tra i piani per la messa in onda primaverile degli anime contemporanea con il Giappone.

Sulle pagine social di VVVVID, però, il servizio ha assicurato che arriveranno molto presto novità circa la disponibilità italiana di My Hero Academia 3: probabile che i primi episodi, dunque, arrivino in ritardo rispetto al palinsesto nipponico.

Di seguito la sinossi della prima puntata:

"PLUS ULTRA! La Stagione 3 è qui!

Episodio 39, 'Game Start!'

La pausa estiva è arrivata! E la Classe A-1 va... a nuotare?!

Alla fine, la pausa estiva è arrivata per l'Istituto UA! E, a causa della vicinanza al campo di addestramento, molti studenti passano le loro vacanze lì. Per questo, dunque, Izuku, Mineta e Kaminari decidono di incontrarsi presso la piscina per allenarsi.

Izuku questa settimana: Invitato a un allenamento speciale?

Izuku si sta allenando da solo per prepararsi al campo scuola di addestramento estivo. Tuttavia, Mineta e Kaminari lo invitano ad allenarsi con loro presso la piscina. Cosa risponderà Izuku?"

Seguirete la terza stagione dell'anime di My Hero Academia?