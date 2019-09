My Hero Academia, un nuovo trailer tutto al femminile per la quarta stagione

Il ticchettio dell'orologio sta per segnare il 12 ottobre, con poco più di un mese che ci separa dalla quarta serie di My Hero Academia. L'adattamento televisivo del manga di Kohei Horikoshi è uno degli anime più attesi nella prossima stagione autunnale, con la proposta di una delle migliori saghe della storia.

Già dalla nuova key visual avevamo conosciuto i nuovi protagonisti di quest'ultimo arco narrativo, presentati in grande stile in vista di una saga attentamente curata nello sviluppo di Deku come Heroes. Nel proporre la campagna promozionale, nelle ultime ore è inoltre trapelato in rete un nuovo piccolo trailer pubblicitario, seppur più particolare del solito. A ricordarci la data di debutto, questa volta, ci pensa nient'altro che Mineta, in un teaser tutto al femminile.

Proprio come l'aspirante Hero che non vede l'ora di tornare sui banchi di scuola tra le meravigliose compagne di classe, anche gli appassionati di My Hero Academia non aspettano altro che ammirare la nuova storia proposta dal team diretto sotto le cure dello studio Bones. Non ci resta che aspettare il mese di ottobre per tornare nel mitico mondo supereroistico di Weekly Shonen Jump, nella speranza che anche questa quarta parte arrivi nel nostro Paese. Nel frattempo, potete ingannare l'attesa ammirando questo ambizioso, ma geniale, cosplay di All for One.

E voi, invece, cosa ne pensate del nuovo piccolo trailer in calce alla notizia? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.