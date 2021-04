My Hero Academia: quali sono gli obiettivi della misteriosa missione di Hawks?

La quinta stagione di My Hero Academia non si sta incentrando unicamente sulla nuova esercitazione degli studenti della Classe 1-A posti contro i Big Three, ma anche sull'approfondire alcuni lati nascosti sia degli Heroes che dei Villains, soprattutto per quanto riguarda la misteriosa missione intrapresa dal Pro Hero numero 2, Hawks.

Keigo Takami si è indubbiamente guadagnato la sua attuale reputazione, per il suo portamento e per le sue incredibile abilità, derivate dal Quirk Fierce Wings, ma una delle ultime scene mostrate, che lo ha ritratto insieme al pericoloso Dabi, ha particolarmente sorpreso la community. Nello specifico questa nuova missione è stata affidata ad Hawks dalla Commissione per la Sicurezza Pubblica, ed è un modo, alquanto rischioso, di raccogliere informazioni riguardo l'Unione dei Villain.

Oltre a questo c'è un obiettivo altrettanto importante, scoprire di più riguardo i Nomu e sulle diverse ricerche, e conseguenti esperimenti, che il gruppo di Shigaraki sta effettuando. Questo si lega fondamentalmente all'intenso scontro visto nel finale della quarta stagione, in cui un unico Nomu è riuscito ad affrontare direttamente sia lo stesso Hawks che Endeavor, Pro Hero numero 1.

Ricordiamo che l'anteprima dell'episodio 5x03 ha mostrato una nuova sfida per la 1-A, e vi lasciamo scoprire perché Endeavor e Dabi hanno dei conti in sospeso.