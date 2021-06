My Hero Academia nell'occhio del ciclone, l'anime verrà sabotato in Corea?

Per My Hero Academia questo è un periodo d'oro. Il manga sta vivendo uno degli archi narrativi più intensi, a breve debutterà la terza pellicola animata e l'anime è impegnato con la trasmissione della Stagione 5. Tuttavia, proprio la serie animata è recentemente finita nell'occhio del ciclone.

Su Twitter, infatti, è scoppiata letteralmente una battaglia tra l'account ufficiale di My Hero Academia e dei fans coreani. Questo acceso diverbio potrebbe portare al sabotaggio della serie anime; scopriamo quel che è successo.

In occasione del compleanno del famoso idolo K-Pop Kim Sun-woo, i suoi ammiratori avevano chiesto al Twitter di My Hero Academia di fargli gli auguri. Accogliendo la richiesta, il profilo ufficiale ha augurato all'idol un buon compleanno. Ciò, però, non è bastato.

Difatti, My Hero Academia ha anticipato di qualche giorno gli auguri, sbagliando data. A quel punto, i fan del centro del gruppo K-Pop ENHYPHEN hanno preteso che gli auguri venissero fatti il 24 giugno, data effettiva del compleanno, con una maggiore enfasi, così da regalare più amore al loro idolo. A questa seconda pretesa, l'account di My Hero Academia ha replicato con un secco "no".

Questa risposta negativa ha mandato letteralmente su tutte le furie il fandom. "Questa non è una richiesta, è un ordine", ha affermato un utente, scatenando del flame. A quanto pare, i fan del gruppo pop coreano hanno intenzione di sabotare la Stagione 5 dell'anime. Alcuni utenti, infatti, hanno proposto di non guardare più la serie, andando a danneggiare seriamente i dati dello share di My Hero Academia.

Nel frattempo, sempre su Twitter, è apparso un buffo easter egg riguardante il franchise. Deku di My Hero Academia conquista i social media. Ecco la preview di My Hero Academia 5x14.