My Hero Academia: Ochaco mantiene la promessa fatta a Toga nel nuovo sketch ufficiale

My Hero Academia 396 ha spostato l'attenzione sul ritorno di All Might e sul suo combattimento disperato All For One. In precedenza, l'Atto Finale dell'opera di Kohei Horikoshi aveva messo fine a una delle sue trame più importanti, quella incentrata sul rapporto tra Uraraka e Toga. Rieccole insieme in uno sketch inedito e speciale.

Con My Hero Academia fermo a causa della pausa della rivista Weekly Shonen Jump, il fido assistente del maestro Horikoshi Noguchi Shotaro ha condiviso un artwork che immagina un diverso scenario.

Lo scontro tra le due ragazze si conclude in My Hero Academia con un'irrinunciabile proposta di sangue. Compresa la personalità della villain e intenzionata a non utilizzare la violenza come risposta, Ochaco Uraraka ha offerto il proprio sangue a Himiko Toga. Questa offerta ha fatto vacillare Toga, che per la prima volta ha deciso di fidarsi e rinunciare alle armi. Purtroppo, però, questo scenario è finito nel peggiore dei modi. Uravity stava per perire a causa delle ingenti ferite subite, ma Toga ha salvato la sua prima amica sacrificandosi con una trasfusione di sangue.

La villain di My Hero Academia potrebbe non essere davvero morta, ma con il flashback su All Might le sue condizioni sono al momento sconosciute. In attesa di scoprire il destino di Toga, l'assistente @nstime23 la immagina in una realtà diversa.

Nell'artwork condiviso dall'assistente sui social, vediamo Toga cibarsi del sangue offerto da Uravity, così da soddisfare la sua sete di amore. Con una riserva di sangue a disposizione, Toga non ha più bisogno di uccidere e di ribellarsi alla società agendo come una villain.